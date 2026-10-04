Скандал перед прощальным матчем Месси: африканскую сборную измотали дорогой и лишили денег

6 октября вечером в Буэнос-Айресе состоится прощальный матч Лионеля Месси за сборную Аргентины. Соперником южноамериканцев станет Бенин.

Сборная Бенина перед матчем с Аргентиной оказалась в крайне некомфортных условиях. Журналист Ромен Молина на своей странице в сети X рассказал об организационных трудностях, с которыми столкнулись бенинцы.

В отеле Бенина нет горячей воды

Проблемы у сборной Бенина начались еще по дороге в Аргентину. Часть команды провела около 25 часов в пути из-за длительных коммерческих авиарейсов.

Как сообщает Молина со ссылкой на Mega Sports Media, такие условия негативно сказались на представителях африканской делегации. В частности, один из видеоаналитиков якобы почувствовал головокружение и ненадолго потерял сознание.

Ситуация не улучшилась и после прибытия в отель. На одном из этажей нет горячей воды, а сауна вообще не работает.

Не лучше обстоят дела и с тренажерным залом. По данным источника, там есть лишь два коврика и два велотренажера, что явно не соответствует потребностям профессиональной футбольной сборной.

Бенинцы возмущены из-за денег от матча

Отдельный вопрос возник в отношении финансовой стороны предстоящего поединка. Молина утверждает, что Аргентинская футбольная ассоциация заберет все доходы от матча, тогда как сборная Бенина не получит за игру никакой компенсации.

На этом фоне внутри африканской команды якобы растет недовольство. Тем более что в Аргентину до сих пор не прибыли трое футболистов Бенина.

Для хозяев встреча будет иметь особое значение из-за прощального выступления Месси перед собственными болельщиками.

Ранее Легенда сборной Аргентины продемонстрировал футболку, в которой выйдет на этот матч.