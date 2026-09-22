Гений попрощается с национальной сборной в товарищеском матче с Бенином. Для этого особенного момента Месси наденет необычную игровую форму, пишет 24 Канал.

Специальная футболка Месси на прощальный матч

Сам Лео принял участие в создании ролика, в котором представлена его футболка для заключительного в карьере международного матча.

Фамилия и игровой номер Месси нанесены на форму золотым, а не черным цветом. Кроме того, персонализация расположена в центре солнца с радиальными лучами, которое изображено на флаге Аргентины и является символом государства.

"Один последний матч, футболка на всю жизнь", – подписал видео Месси.

Феноменальный Месси в сборной Аргентины

Всего в футболке национальной команды Лионель Месси провел 207 матчей, забил 125 голов и отдал 68 результативных передач. Он стал чемпионом мира, дважды обладателем Кубка Америки, выиграл Финалиссиму, а также стал чемпионом Олимпийских игр.

Аргентинская федерация хотела навсегда закрепить за Месси 10-й номер в сборной и вывести его из обращения, но это запрещено правилами ФИФА: во время финальных этапов соревнований в заявке должны быть использованы все номера с 1 по 26.