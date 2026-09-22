Геній попрощається з національною командою у товариському матчі з Беніном. Для цього особливого моменту Мессі вдягне незвичну ігрову форму, пише 24 Канал.

Спеціальна футболка Мессі на матч-прощання

Сам Лео взяв участь у створенні ролика, який презентує його футболку на заключний у кар'єрі міжнародний матч.

Прізвище та ігровий номер Мессі нанесено на форму золотим, а не чорним кольором. До того ж, персоналізацію розміщено у центрі сонця з радіальними променями, яке зображено на прапорі Аргентини і є символом держави.

"Один останній матч, футболка на все життя", – підписав відео Мессі.

Феноменальний Мессі у збірній Аргентини

Загалом у футболці національної команди Ліонель Мессі провів 207 матчів, забив 125 голів та віддав 68 результативних передач. Він став чемпіоном світу, двічі володарем Кубка Америки, виграв Фіналіссіму, а також був чемпіоном Олімпійських ігор.

Аргентинська федерація хотіла назавжди закріпити за Мессі 10-ий номер у збірній і вивести його з обігу, але це заборонено правилами ФІФА: під час фінальних стадій змагань у заявці мають бути використані усі номери з 1 до 26.