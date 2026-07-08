Французский арбитр не только не остановил игру, но и не пересмотрел эпизод на мониторе системы видеоповторов. Это дало повод египтянам после финального свистка говорить о предвзятости и о том, что исход матча, в котором они досадно уступили со счетом 2:3, был предрешен заранее, пишет 24 Канал.

Как египтяне отреагировали на судейство в матче с Аргентиной?

Главный тренер африканской команды Хоссам Хассан еще до финального свистка на скамейке запасных потерял самоконтроль и был наказан желтой карточкой от арбитра. А уже на послематчевых мероприятиях он в полной мере высказал все, что думал о работе Летеске и его помощников.

По мнению тренера, к его команде не было уважения и справедливости, поскольку Аргентина оказывала давление на рефери еще до начала матча. Хассан прямо сказал французу, что у того, видимо, "есть что скрывать", а чемпионат мира превратился в "маркетинговую стратегию в поддержку Аргентины, чтобы Месси дольше оставался на турнире, ведь все сводится к деньгам". Тренер в знак протеста решил больше не смотреть ни одного матча чемпионата мира.

Автор одного из голов Мостафа Зико тоже прямо обвинил в предвзятости арбитров и в целом организаторов чемпионата.

Клянусь, это было не в наших силах. Когда исход турнира уже заранее предрешен, что мы можем сделать? Поздравляю, поздравляю, поздравляю Аргентину с чемпионством,

– иронизировал нападающий.

Что говорят в сети о судействе в матче Аргентина – Египет?

Болельщики в сети в основном не согласны с тем, что рефери допустил ошибки, которые действительно повлияли на исход матча. Больше вопросов вызвал даже назначенный в ворота Египта пенальти в первом тайме – но Месси его все равно не забил.

Зато падение Мохаммеда Салаха в штрафной перед голом Аргентины в концовке многие сочли симуляцией.

Также египтянам советуют обратить внимание на качество собственной игры: они позволили сопернику создать моменты даже не на три, а на пять-семь голов и ужасно сыграли в обороне в эпизодах со всеми пропущенными мячами.