В Буэнос-Айресе готовят ряд судебных исков в связи с клеветой, давлением и дезинформационной кампанией. Футбольные чиновники убеждены, что поражение в финале от Испании стало следствием травли и создания враждебной обстановки для игроков, пишет 24 Канал.

Почему аргентинцы обращаются в суд из-за чемпионата мира

Как пишет FootMercato, разочарование и боль из-за поражения в решающем матче чемпионата мира у аргентинцев сменились гневом и обидой на то, что футболисты якобы стали жертвами необоснованных обвинений со стороны прессы, блогеров и болельщицкого сообщества.

Речь идет о многочисленных заявлениях о помощи "альбиселесте" со стороны арбитров, легкой турнирной сетке, содействии со стороны руководства ФИФА в том, чтобы команда как можно дольше оставалась на чемпионате, и других утверждениях, которые аргентинцы называют ложью, клеветой и дезинформационной кампанией.

Федерация футбола Аргентины убеждена, что во время "Мундиаля" критики "перешли черту", и теперь угрожает подать на них в суд. Юридическая команда уже готовит доказательную базу, собирая на медиаплатформах и в социальных сетях комментарии, фото и любые другие материалы, которые могут свидетельствовать о травле Месси и компании.

Откуда взялись обвинения в коррупции в адрес сборной Аргентины

Уже первый матч команды на турнире закончился скандалом из-за того, что арбитр не удалил Лионеля Месси за грубый фол против игрока сборной Алжира.

Позже появились обвинения в том, что даже судьи ВАР способствуют продвижению "альбиселесте" к финалу, ведь эпизоды против команды практически не попадали на рассмотрение рефери после сигнала от видеоассистента.

Особенно спорным оказался матч с Египтом, где африканской команде не засчитали гол, а впоследствии арбитр не назначил пенальти в ворота Аргентины, а вместо этого позволил продолжить контратаку, которая завершилась забитым голом и победой действующих на тот момент чемпионов мира.

В коррумпированности ФИФА в пользу Аргентины убежден даже Криштиану Роналду, который поставил лайк под постом на эту тему в инстаграме.