Сорвалась на тренерах: любительница Лукашенко опозорилась во время матча на Australian Open

Первая ракетка мира продолжает шагать к третьему подряд трофею на соревновании в Мельбурне. Впрочем, первые же проблемы на турнире вывели Сабаленку из равновесия.

В Мельбурне продолжается первый турнир серии Grand Slam в 2025 году Australian Open. Главной фавориткой соревнования остается первая ракетка мира Арина Сабаленка, сообщает 24 Канал.

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Нервы Сабаленки

"Нейтральная" белоруска уже вышла в полуфинал, одолев на своем пути пятерых оппоненток. В четвертьфинале Арина переиграла представительницу страны-террористки Анастасию Павлюченкову (6:2, 2:6, 6:3).

Тяжелым для Сабаленко выдался второй сет, где она взяла всего два гейма. Неудачи вывели белоруску из равновесия и при счете 1:4 по геймам она не сдержала эмоции и показала средний палец в бой своей команды.



Арина Сабаленка демонстрирует средний палец / скриншот с трансляции

В конце концов Арина смогла исправить ситуацию в третьем сете и выиграть матч. В полуфинале Сабаленка сыграет против испанки Паулы Бадосы, которая выбила из соревнования украинку Марту Костюк.

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Отметим, что в свое время Сабаленка засветилась на поддержке белорусского диктатора Александра Лукашенко и выступила против протестов в 2020 году. Позже она всячески избегала вопросов о войне в Украине и не осуждала руководство своей страны за поддержку России.

Напомним, что в 2023 и 2024 годах белоруска выигрывала Australian Open. Во втором полуфинале может оказаться Элина Свитолина. Для этого украинке надо одолеть 14-ю ракетку мира Мэдисон Киз.