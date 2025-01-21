Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Се Шувэй / Елена Остапенко 1:2 (2:6, 7:5, 5:7)

Это было первое очное противостояние между этими дуэтами. Оно длилось 2 часа 22 минуты и закончилось драматической победой тайваньско-латвийской пары, сообщает 24 Канал.

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В первом сете почти не было интриги, ведь Шувей и Остапенко со старта обеспечили себе комфортный гандикап. Они выиграли три стартовых гейма и одержали уверенную победу со счетом 6:2.

Вторая партия подарила зрителям настоящую драму. Украинско-румынский дуэт взял два стартовых гейма, но сразу потерял преимущество. После этого состоялась серия брейков и на финишную прямую теннисистки выходили при счете 5:5. Концовка осталась за Костюк и Русе, поэтому судьба матча решалась в третьем сете.

В нем соперницы защитили свои подачи в шести первых геймах, а после этого украинско-румынская пара сделала брейк. К сожалению, они не смогли развить успех и сразу потеряли преимущество. Решающим стал двенадцатый гейм, в котором тайваньско-латвийская пара с первого матчбола закрыла игру.

К слову. Костюк стала четвертой украинкой, которая закончила свое выступление в паре на Australian Open-2025. До нее соревнования в 1/8 финала прекратили Людмила и Надежда Киченок, а раундом ранее – Ангелина Калинина.

Отметим, что единственной представительницей Украины на австралийском "мэйджоре" остается Элина Свитолина. Одесситке в одиночном разряде в четвертьфинале будет противостоять Мэдисон Киз. Их игра состоится 22 января в 2:30 по киевскому времени.