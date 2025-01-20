Украинка после непростого старта совершила камбэк, одержав победу со счетом 6:4, 6:1. Это позволило ей в третий раз в карьере пробиться в четвертьфинал австралийского "мэйджора".

К теме Свитолина вышла в четвертьфинал AO-2025, с ярким камбэком разбив россиянку: видеообзор игры

Что сказала Свитолина после матча

Сразу на корте Элина отметила "воинственный дух" во флэш-интервью, который помог ей переломить ход встречи, сообщает 24 канал.

Я просто пыталась бороться, знаете, проявить этот боевой дух. Это единственное, что можно сделать, когда что-то идет не так. Просто собраться, опустить голову и работать дальше. И моя команда очень помогла мне остаться в колеи. Я очень рада, что смогла вернуться в матч, а потом выиграть в двух сетах,

– сказала Свитолина.

Также она оставила послание на камере, в котором написала "Дух Украины", напомнив, что наша нация никогда не сдается:

"Этот боевой дух, который я демонстрирую, полностью отражает украинский характер. Я стараюсь показать его миру и представить свою страну. Мне кажется, что иногда люди забывают, что война все еще продолжается, что мы все еще нуждаемся в помощи. Для меня очень важно показать стойкость, показать, что я готова бороться, несмотря ни на что, и представлять этот дух.

Я уже много раз играла против российских теннисисток с начала войны. Для меня в этом нет ничего нового. Сегодня я была очень мотивирована победить, чтобы люди в Украине проснулись с хорошими новостями. Я очень рада, что смогла это сделать".



Месседж от Свитолиной на камере после победы / Скриншот с трансляции

А уже во время пресс-конференции уроженка Одессы отдельно обратила внимание на свою победную серию в играх против российских теннисисток после начала полномасштабного вторжения. Элина отметила, что имеет "дополнительную мотивацию", которая помогла ей девять раз подряд триумфовать против спортсменок из страны-агрессора, сообщил журналист Жозе Моргадо.

Не делаю ничего иначе, когда играю против россиянок. Просто чувствую, что мой дух – другой, вкладываю туда всю энергию. Если я не выиграю, то почти умру на корте. Те ассоциации, которые я имею с этой страной, очень тяжелые и болезненные для моего сердца. Поэтому, конечно, что я имею дополнительную мотивацию,

– сказала Свитолина.

Как играла Элина Свитолина против россиянок после 24.02.2022

Монтеррей, март 2022: Анастасия Потапова – 6:2, 6:1

Страсбург, май 2023: Варвара Грачева – 6:3, 6:4

Страсбург, май 2023: Анна Блинкова – 6:2, 6:3

Ролан Гаррос, июнь 2023: Анна Блинкова – 2:6, 6:2, 7:5

Ролан Гаррос, июнь 2023: Дарья Касаткина – 6:4, 7:6

Вашингтон, август, 2023: Дарья Касаткина – 6:2, 6:2

US Open, август 2023: Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

Рим, май 2024: Анна Калинская – 6:3, 6:3

Australian Open, январь 2025: Вероника Кудерметова – 6:4, 6:1

Отметим, что за первый выход в полуфинал австралийского "мэйджора" Элина Свитолина будет бороться с американкой Мэдисон Киз. Она в 1/8 финала одолела Елену Рыбакину.