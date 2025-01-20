Элина Свитолина – Вероника Кудерметова 2:0 (6:4, 6:1)

Это было третье очное противостояние между спортсменками. В нем украинка осуществила стильный камбэк, одержав свою первую победу, сообщает 24 Канал.

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Начало матча выдалось очень непростым для уроженки Одессы. Она уступала со счетом 1:4 в первом сете, но потом включилась на максимум.

Свитолина на характере выгрызала гейм за геймом, которые по большей части доходили до счета 40:40. Элина не отдала ни одного больше в партии, которую закрыла со счетом 6:4.

После этого соперницы обменялись геймами на своей подаче, а дальше зрители наблюдали за полной доминацией украинки. Свитолина выдала очередную серию из пяти подряд выигранных геймов и эффектно одержала итоговую победу – 6:1.

Отметим, что в течение поединка, который длился один час 20 минут, Элина сделала пять эйсов при трех двойных ошибках, реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и выиграла 7 из 9 геймов на своей подаче. Баланс виннерсов и невынужденных ошибок – 15:14.

Смотрите видеообзор матча Свитолина – Кудерметова

Справка. Свитолина в третий раз пробилась в четвертьфинал австралийского "мэйджора". Предыдущие два были в 2018 и 2019 годах, в которых она, к сожалению, терпела поражения.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет Мэдисон Киз. Они пять раз встречались до этого и минимальное преимущество пока имеет американка в очных противостояниях.