Первая ракетка мира Арина Сабаленка сделала очередное скандальное заявление. Она пренебрежительно высказалась о "нейтральном" статусе в теннисе.

В полуфинале турнира серии WTA 500 в немецком Берлине белоруска Арина Сабаленка проиграла чешке Маркете Вондроушовой. После матча фанатка Лукашенко ответила на вопрос о нейтральном статусе спортсменов, пишет 24 Канал.

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Что наговорила Сабаленка о "нейтральности"

Белоруска в очередной раз спела пропагандистский нарратив "о спорте вне палитики". Кроме того, она выразила пренебрежение к "нейтральному" статусу.

Спорт должен быть вне политики. Я всегда гордилась тем, что представляю такую небольшую страну, как Беларусь. Все знают, где я родилась. Так что в конце концов это ничего не меняет,

– заявила Сабаленка.

Напомним, что теннисистов из стран-агрессоров допустили к международным турнирам в нейтральном статусе после полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом теннисные организации оставили в туре спортсменов с российским и белорусским паспортом.

На самом деле белый нейтральный флаг стал прикрытием для представителей стран-террористов. Большинство из них поддерживает захватническую политику диктатора Путина и его союзника Лукашенко. Поэтому лучшим выходом из ситуации стало бы полное отстранение теннисистов из России и Беларуси. Однако ATP и WTA никогда не решатся на такой шаг.

Ранее мы сообщали, как Арина Сабаленка устроила истерику на корте в Берлине. Белоруска была недовольна остановкой матча из-за погодных условий.