Теряет корону мирового тенниса: скандальная Сабаленко потерпела неудачу на супертурнире

Арина Сабаленко сенсационно уступила 35-й ракетке мира Саре Бейлек в Цинциннати. Белоруска упустила преимущество в обоих сетах.

Первая ракетка мира не смогла пробиться в четвертьфинал турнира серии WTA 1000. Для Бейлек это самая громкая победа в карьере, сообщает 24 Канал.

Бейлек создала главную сенсацию турнира

Матч 1/8 финала длился почти два часа и завершился победой чешки со счетом 7:6(7), 6:4. При этом Сабаленка имела отличные возможности переломить ход встречи.

На тай-брейке первого сета белоруска вела 5:1, однако умудрилась упустить преимущество и уступить. Во втором сете ситуация повторилась: Сабаленко вела 4:1, но не смогла довести сет до победы.

20-летняя Бейлек, занимающая 35-е место в мировом рейтинге, впервые в карьере победила соперницу из топ-20. Кроме того, чешка впервые сыграет в четвертьфинале турнира категории WTA 1000.

За место в четверке лучших Бейлек поборется с американкой Мэдисон Киз.

Сабаленка может лишиться звания первой ракетки мира

Поражение в Цинциннати может иметь для Сабаленко еще одно неприятное последствие. Белоруска рискует лишиться статуса первой ракетки мира, который удерживает с 21 октября 2024 года.

Для этого казахстанке Елене Рыбакиной необходимо выиграть еще два матча в Цинциннати и выйти в финал. В таком случае она наберет 8576 рейтинговых очков против 8575 у Сабаленки и возглавит мировой рейтинг.

Стоит отметить, что Сабаленка неоднократно подвергалась критике из-за своей публичной поддержки режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В то же время после начала полномасштабной войны России против Украины теннисистка заявляла, что не поддерживает войну.

В четвертьфинале Цинциннати также сыграет украинка Марта Костюк, которая ранее одолела "нейтральную" Мирру Андрееву. Ее следующей соперницей станет четвертая ракетка мира Коко Гофф.