Перша ракетка світу не змогла пробитися до чвертьфіналу WTA 1000. Для Бейлек це найбільша перемога в кар'єрі, передає 24 Канал.

Бейлек створила головну сенсацію турніру

Матч 1/8 фіналу тривав майже дві години та завершився перемогою чешки з рахунком 7:6(7), 6:4. При цьому Сабалєнка мала чудові можливості переломити хід зустрічі.

На тай-брейку першої партії білоруска вела 5:1, однак примудрилася віддати перевагу та поступитися. У другому сеті ситуація повторилася: Сабалєнка вигравала 4:1, але не змогла довести партію до перемоги.

20-річна Бейлек, яка посідає 35-те місце у світовому рейтингу, вперше в кар'єрі перемогла суперницю з топ-20. Крім того, чешка вперше зіграє у чвертьфіналі турніру категорії WTA 1000.

За місце у четвірці найкращих Бейлек посперечається з американкою Медісон Кіз.

Сабалєнка може втратити звання першої ракетки світу

Поразка в Цинциннаті може мати для Сабалєнки ще один неприємний наслідок. Білоруска ризикує втратити статус першої ракетки світу, який утримує з 21 жовтня 2024 року.

Для цього казахстанці Єлені Рибакіній необхідно виграти ще два матчі в Цинциннаті та вийти до фіналу. У такому разі вона набере 8576 рейтингових очок проти 8575 у Сабалєнки та очолить світовий рейтинг.

Варто зазначити, що Сабалєнка неодноразово потрапляла під критику через свою публічну підтримку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас після початку повномасштабної війни Росії проти України тенісистка заявляла, що не підтримує війну.

У чвертьфіналі Цинциннаті також зіграє українка Марта Костюк, яка раніше здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву. Її наступною суперницею стане четверта ракетка світу Коко Гофф.