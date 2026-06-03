"Как ты меня задолбала": Соболенко устроила истерику на корте Ролан Гаррос

Провал первой ракетки мира Арины Соболенко в четвертьфинале Ролан Гаррос сопровождался традиционными для белоруски криками, сломанными ракетками и руганью прямо на корте.

В полуфинал лояльную к белорусской диктатуре спортсменку не пустила сторонница Путина Диана Шнайдер. После матча Соболенко заявила, что хочет немедленно покинуть теннис, пишет 24 Канал.

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Как Соболенко вела себя на корте во время проигранного четвертьфинала?

Белоруска в очередной раз показала, что не умеет проигрывать и во время неудач демонстрирует всю свою гнилую натуру. В третьем сете, когда Шнайдер повесила ей "баранку", не дав выиграть ни одного гейма, Соболенко бросала мячи, кричала, била ракеткой о корт, нецензурно ругалась и вообще вела себя неадекватно. Однажды она даже сказала самой себе, что "ты меня задолбала".

"how you fucked me up Aryna" pic.twitter.com/xYAWLIaovK — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) June 3, 2026

Матом высказывался даже тренер "нейтральной" белоруски Антон Дубов: в том же третьем сете при счете 0:3 он крикнул подопечной, что "уже по**й, отпусти, б**дь".

Что сказала Соболенко после матча?

На пресс-конференции первая ракетка мира после пережитого позора заявила, что хочет просто сейчас бросить теннис – сценарий, который, вероятно, поддержали бы обеими руками все адекватные сторонники этого вида спорта.

Затем белоруска сказала, что для того, чтобы морально восстановиться от того, что произошло на корте, пойдет в комнату, где можно все крушить, и проведет там целый день. Очевидно, Соболенко, как и другие россияне и белорусы, чувствует тягу к тому, чтобы проявлять агрессию и уничтожать все вокруг.