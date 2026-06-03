Фанатка Лукашенко Соболенко с позором вылетела с Ролан Гаррос, получив "баранку" от россиянки

Первая ракетка мира Арина Соболенко считалась одной из главных фавориток Открытого чемпионата Франции по теннису. Но в четвертьфинале против россиянки Дианы Шнайдер произошла громкая сенсация.

Казалось, что "нейтральная" сторонница белорусского диктаторского режима полностью контролирует ход игры. Однако во второй и третьей партиях произошло нечто совершенно непредсказуемое, сообщает 24 Канал.

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Арина Соболенко – Диана Шнайдер 1:2 (6:3, 5:7, 0:6)

Соболенко хорошо начала мате и сделала в первом сете два брейка. Несмотря на то, что после этого потеряла свою подачу, в конце концов довела дело до победы в партии 6:3.

Во втором сете сценарий игры сильно не изменился. Шнайдер снова быстро позволила сопернице сделать брейк, а затем проиграла еще один собственный гейм. При счете 5:4 Соболенко должна была подавать на матч.

И здесь теннис белоруски развалился с громким треском. Она не только провалила задачу закрыть игру на своей подаче, а вообще больше не выиграла ни одного гейма – 10 проигранных подряд. В решающей третьей партии Шнайдер, которая занимает в рейтинге аж 23-ю строчку, повесила первой ракетке мира вкусную "баранку" 6:0.

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Таким образом в женском одиночном разряде окончательно сформированы полуфинальные пары. В нижней части сетки украинка Марта Костюк сыграет с "нейтральной" Миррой Андреевой.

А в верхней части мы увидим противостояние другой россиянки Дианы Шнайдер против главной сенсации всего турнира – 114-й ракетки мира Майи Хвалинской из Польши. Полуфиналы сыграют в четверг, 4 июня, а победительница Открытого чемпионата Франции определится в субботу, 6 июня.