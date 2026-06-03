Здавалося, що "нейтральна" прихильниця білоруського диктаторського режиму повністю контролює хід гри. Проте у другій та третій партіях сталося дещо абсолютно непередбачуване, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Костюк обіграла Світоліну і вийшла у дебютний півфінал на Ролан Гаррос

Аріна Соболенко – Діана Шнайдер 1:2 (6:3, 5:7, 0:6)

Соболенко добре розпочала матч і зробила у першому сеті два брейки. Попри те, що після цього втратила свою подачу, зрештою довела справу до перемоги в партії 6:3.

У другому сеті сценарій гри сильно не змінився. Шнайдер знову швидко дозволила суперниці зробити брейк, а потім програла ще один власний гейм. За рахунку 5:4 Соболенко мала подавати на матч.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

І тут теніс білоруски розвалився з гучним тріском. Вона не лише провалила завдання закрити гру на своїй подачі, а взагалі більше не виграла жодного гейму – 10 програних поспіль. У вирішальній третій партії Шнайдер, яка посідає у рейтингу аж 23-тю сходинку, повісила першій ракетці світу смачну "баранку" 6:0.

Хто боротиметься за перемогу на Ролан Гаррос?

Таким чином у жіночому одиночному розряді остаточно сформовано півфінальні пари. У нижній частині сітки українка Марта Костюк зіграє з "нейтральною" Міррою Андрєєвою.

А у верхній частині ми побачимо протистояння іншої росіянки Діани Шнайдер проти головної сенсації усього турніру – 114-ої ракетки світу Маї Хвалінської з Польщі. Півфінали зіграють у четвер, 4 червня, а переможниця Відкритого чемпіонату Франції визначиться у суботу, 6 червня.