Закономерным завершением неудачных выступлений сторонницы диктаторских режимов на турнирах серии "Большого шлема" стало поражение в финале Открытого чемпионата США. Соболенко указала на ту, кто отнимет у нее первую строчку рейтинга, пишет 24 Канал.

Арина Соболенко – Елена Рыбакина 4:6, 7:5, 2:6

Представительница Казахстана Рыбакина идеально вошла в игру и за весь первый сет не позволила белоруске ни разу претендовать на взятие своей подачи. У Соболенко не было ни одного брейк-пойнта, зато у нее зависли сразу три гейма, один из которых она в итоге и упустила. Этого хватило, чтобы Рыбакина повела – 6:4 за 45 минут на корте.

Во втором сете все пошло примерно по тому же сценарию, но соперница Соболенко не выдержала темпа. Через полтора часа на корте у Рыбакиной дала о себе знать усталость, поэтому в концовке сета она потеряла концентрацию и сначала едва вырвала счет 5:5, а затем не подала на тай-брейк.

Однако решающий сет Соболенко, как-то уже привычно, провалила. 12 невынужденных ошибок, ни одного выигранного розыгрыша на первой подаче соперницы и всего 50% собственных первых подач.

6:2 в третьем сете – и Рыбакина впервые в своей карьере выигрывает US Open. А Соболенко оставалось лишь в очередной раз продемонстрировать истеричность и невоспитанность, разбив ракетку.

Сколько заработали Соболенко и Рыбакина в Нью-Йорке

Американский мейджор может похвастаться едва ли не самыми щедрыми призовыми во всем мировом теннисном туре.

За победу и красивое смещение Соболенко с вершины рейтинга Рыбакина пополнила свои доходы сразу на 5,5 миллиона долларов.

Соболенко увезет домой, за вычетом налогов, 2,8 миллиона.