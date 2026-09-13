Поклонница Лукашенко Соболенко окончательно провалила сезон, уступив главной сопернице на US Open

2026 год в целом оказался неудачным для первой ракетки мира Арины Соболенко, которая уже в понедельник официально лишится этого статуса. Несмотря на победы на трех турнирах весенней хардовой серии, "нейтральная" белоруска по своим меркам провалила все "мейджоры".

Закономерным завершением неудачных выступлений сторонницы диктаторских режимов на турнирах серии "Большого шлема" стало поражение в финале Открытого чемпионата США. Соболенко указала на ту, кто отнимет у нее первую строчку рейтинга, пишет 24 Канал.

Арина Соболенко – Елена Рыбакина 4:6, 7:5, 2:6

Представительница Казахстана Рыбакина идеально вошла в игру и за весь первый сет не позволила белоруске ни разу претендовать на взятие своей подачи. У Соболенко не было ни одного брейк-пойнта, зато у нее зависли сразу три гейма, один из которых она в итоге и упустила. Этого хватило, чтобы Рыбакина повела – 6:4 за 45 минут на корте.

Во втором сете все пошло примерно по тому же сценарию, но соперница Соболенко не выдержала темпа. Через полтора часа на корте у Рыбакиной дала о себе знать усталость, поэтому в концовке сета она потеряла концентрацию и сначала едва вырвала счет 5:5, а затем не подала на тай-брейк.

Однако решающий сет Соболенко, как-то уже привычно, провалила. 12 невынужденных ошибок, ни одного выигранного розыгрыша на первой подаче соперницы и всего 50% собственных первых подач.

6:2 в третьем сете – и Рыбакина впервые в своей карьере выигрывает US Open. А Соболенко оставалось лишь в очередной раз продемонстрировать истеричность и невоспитанность, разбив ракетку.

Sabalenka needs a lesson in class. The millions of girls who admire her derseve better than this response to a loss.



Tennis is a sport of elegance and grace. Celebrate Rybakinas first major win. Or at least endure it. This is an embarrassment.



Just wait to break all your… pic.twitter.com/2t0duNjKvd — Jon Kalis (@jonkalis) September 13, 2026

Сколько заработали Соболенко и Рыбакина в Нью-Йорке

Американский мейджор может похвастаться едва ли не самыми щедрыми призовыми во всем мировом теннисном туре.

За победу и красивое смещение Соболенко с вершины рейтинга Рыбакина пополнила свои доходы сразу на 5,5 миллиона долларов.

Соболенко увезет домой, за вычетом налогов, 2,8 миллиона.