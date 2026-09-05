Первая сеяная "нейтральная" Арина Соболенко нашла курьезный повод для жалобы во время матча третьего раунда Открытого чемпионата США по теннису. Белоруска пожаловалась судье на специфический запах.

Речь шла о том, что лидеру мирового рейтинга мешала марихуана, которую, вероятно, курил кто-то из зрителей. В то же время на самом деле никаких нарушений со стороны трибун не было, пишет 24 Канал.

Что произошло во время матча Соболенко на корте US Open

В середине матча с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой Соболенко с улыбкой подошла к судье на вышке Еве Асдераки и попросила что-то сделать с запахом марихуаны, который был слишком сильным и отвлекал ее от матча.

Уже после победы в двух сетах на пресс-конференции она со смехом обратилась к посетителям теннисного комплекса "Флашинг-Медоуз" с призывом "делать что угодно и курить что угодно, но не возле корта, потому что довольно сложно не обращать внимания на этот запах, когда пытаешься играть на своем максимальном уровне".

На самом деле зрители ничего не нарушили: в штате Нью-Йорк употребление легких наркотиков легализовано, а игроки и раньше рассказывали, что иногда чувствуют запах марихуаны. К тому же сама Соболенко признала, что не обязательно неожиданное препятствие создал кто-то из зрителей: в этот день был сильный ветер, и дым мог занести с-за пределов корта.

Как Соболенко сохранить первое место в рейтинге

Лояльная к диктаторским белорусскому и российскому режимам Соболенко удерживала за собой звание первой ракетки мира на протяжении 97 недель. Однако этому, наконец, может быть положен конец.

Чтобы не уступить первое место в рейтинге Елене Рыбакиной, Соболенко должна обязательно выиграть US Open, да еще и надеяться, что представительница Казахстана вылетит в полуфинале.