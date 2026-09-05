Йшлося про те, що лідерці світового рейтингу заважає марихуана, яку, ймовірно, курив хтось із глядачів. Водночас насправді жодного порушення з боку трибун не було, пише 24 Канал.

Що сталося під час матчу Соболенко на корті US Open

Посеред гри з представницею Узбекистану Каміллою Рахімовою Соболенко з усмішкою підійшла до рефері на вишці Єви Асдеракі і попросила щось зробити із запахом марихуани, який був надто сильний і відволікав її від матчу.

Вже після перемоги у двох сетах на пресконференції вона зі сміхом звернулась до відвідувачів тенісного комплексу "Флашинг Медоуз" із закликом "робити що завгодно і курити що завгодно, але не біля корту, бо трохи важко не зважати на цей запах, коли намагаєшся грати на своєму максимальному рівні".

Насправді глядачі нічого не порушили: у штаті Нью-Йорк вживання легких наркотиків легалізоване, а гравці і раніше розповідали, що іноді відчувають запах марихуани. До того ж, сама Соболенко визнала, що не обов'язково несподівану заваду створив хтось із глядачів: в цей день був сильний вітер, і дим могло занести з-за меж корту.

Як Соболенко зберегти перше місце у рейтингу

Лояльна до диктаторських білоруського та російського режимів Соболенко утримувала за собою звання першої ракетки світу упродовж 97 тижнів. Проте цьому нарешті може бути покладено край.

Для того, щоб не поступитися місцем на чолі рейтингу Єлені Рибакіній, Соболенко має обов'язково вигравати US Open, та ще й сподіватися, що представниця Казахстану вилетить до півфіналу.