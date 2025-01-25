Не выдержала: "нейтральная" Сабаленка разбила ракетку после финала AO-2025 –эмоциональное видео

Сегодня, 25 января, подошел к своему завершению Australian Open 2025 в Мельбурне. Мэдисон Киз в напряженном финале победила Арину Сабаленку.

После завершения матча белоруска отметилась сканадальным моментом. "Нейтральная" первая ракетка мира не сдерживала эмоций после сенсационного поражения, сообщает 24 канал.

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У Сабаленки сдали нервы

Пока Мэдисон Киз праздновала победу Арина Сабаленка в отчаянии "отмечала" поражение в финале престижного турнира. Не сдержав эмоций, "нейтральная" теннисистка выплеснула свою злость.

Под горячую руку Сабаленки попала ее ракетка. Белоруска вдребезги разбила спортивный снаряд, который не помог ей выиграть третий трофей подряд.

Сабаленка разбила ракетку: смотрите видео

Отметим, что за победу на Australian Open 2025 Мэдисон Киз заработала 2 миллиона 210 тысяч долларов. Тогда как "нейтральная" первая ракетка мира получила 1 миллион 200 тысяч.