Після завершення матчу білоруска відзначилась сканадальним моментом. "Нейтральна" перша ракетка світу не стримувала емоцій після сенсаційної поразки, повідомляє 24 канал.

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У Сабалєнки здали нерви

Поки Медісон Кіз святкувала перемогу Аріна Сабалєнка у розпачі "відзначала" поразку у фіналі престижного турніру. Не стримавши емоцій, "нейтральна" тенісистка виплеснула свою злість.

Під гарячу руку Сабалєнки потрапила її ракетка. Білоруска вщент розтрощила спортивний снаряд, який не допоміг їй виграти третій трофей поспіль.

Сабалєнка розбила ракетку: дивіться відео

Зазначимо, що за перемогу на Australian Open 2025 Медісон Кіз заробила 2 мільйони 210 тисяч доларів. Тоді як "нейтральна" перша ракетка світу отримала 1 мільйон 200 тисяч.