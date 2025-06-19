Фанатка Лукашенко снова устроила истерику на корте: на этот раз в Берлине

В Берлине продолжается престижный турнир WTA 500. В одном из матчей второго круга соревнований Арина Сабаленка сыграла против Ребеки Масаровой.

"Нейтральная" первая ракетка мира снова не выдержала и выплеснула эмоции. На этот раз белорусская теннисистка была недовольна решением организаторов турнира, сообщает 24 канал.

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Сабаленка недовольна остановкой матча

Арина Сабаленка выиграла первый сет у Ребекки Масаровой со счетом 6:2. После чего организаторы решили приостановить матч.

Они решили, что корт очень скользкий поэтому нельзя продолжать игру. "Нейтральная" первая ракетка мира была раздражена остановкой матча.

Вы останавливаете матч, потому что она сказала, что покрытие с той стороны скользкое? Я только что сыграла два гейма на этой стороне. Она просто проигрывает матч

– сказала Сабаленка.

После чего Арина Сабаленка повернулась к сумке и иронично показала "палец вверх".

Сабаленка устроила истерику: смотрите видео

Матч между Ариной Сабаленко и Ребеккой Масаровой был перенесен на четверг 19 июня. В итоге "нейтральная" первая ракетка мира выиграла второй сет – 7:6 и вышла в следующий раунд турнира.

Ранее Арина Сабаленка отметилась подобным поведением во время выступлений на Ролан Гаррос. "Нейтральная" белорусская теннисистка выкрикнула на собственную команду.