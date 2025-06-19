"Нейтральна" перша ракетка світу знову не витримала та виплеснула емоції. Цього разу білоруська тенісистка була невдоволена рішенням організаторів турніру, повідомляє 24 канал.

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Сабалєнка незадоволена зупинкою матчу

Аріна Сабалєнка виграла перший сет у Ребеки Масарової з рахунком 6:2. Після чого організатори вирішили призупинити матч.

Вони вирішили, що корт дуже слизький тому не можна продовжувати гру. "Нейтральна" перша ракетка світу була роздратована зупинкою матчу.

Ви зупиняєте матч, тому що вона сказала, що покриття з того боку слизьке? Я щойно зіграла два гейми на цьому боці. Вона просто програє матч

– сказала Сабалєнка.

Після чого Аріна Сабалєнка повернулась до сумки та іронічно показала "палець вгору".

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Матч між Аріною Сабалєнкою та Ребекою Масаровою було перенесено на четвер 19 червня. У підсумку "нейтральна" перша ракетка світу виграла другий сет – 7:6 та вийшла до наступного раунду турніру.

Раніше Аріна Сабалєнка відзначилась подібною поведінкою під час виступів на Ролан Гаррос. "Нейтральна" білоруська тенісистка визвірилась на власну команду.