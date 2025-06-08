Вирішальна гра завершилась важкою перемогою американської тенісистки з рахунком 2:1. А перша ракетка світу вкотре відзначилась ганебною поведінкою під час поєдинку, повідомляє 24 канал.

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Сабалєнка визвірилась на команду

Аріна Сабалєнка вкотре не стримала емоцій під час матчу. "Нейтральна" білоруська тенісистка під час першого сету, який вигравала 5:4, послала власного тренера: "Йди на**й звідси".

Вдруге Сабалєнка проявила нерви під час третього сету за рахунку 3:3. Тенісистка визвірилась на свою команду після того, як програла пойнт, крикнувши: "На**я ви мені тут".

Сабалєнка грубо облаяла команду: дивіться відео

Раніше Александер Звєрєв зашкварився подібним вчинком під час турніру у Мадриді. Тенісист облаяв свого батька, який нині є його тренером.