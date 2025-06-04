Французька тенісистка сенсаційно перемогла "нейтральну" росіянку. Під час матчу Андрєєва не стримала емоцій за що отримала від фанів, повідомляє 24 канал.

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Бурхлива реакція фанатів

Мірра Андрєєва вкотре вибухнула під час матчу, коли усе пішло не за планом. Росіянка не змогла стриматись та вибила м'яч у бік трибун.

Фанати освистали Андрєєву за цей вчинок. "Нейтральна" тенісистка також отримала попередження.

Фани освистали Андрєєву: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше Мірра Андрєєва відзначалась непристойною поведінкою під час матчу. Російська тенісистка вилаялась у бік власної тренерки на турнірі у Римі.