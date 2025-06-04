Французская теннисистка сенсационно победила "нейтральную" россиянку. Во время матча Андреева не сдержала эмоций за что получила от фанов, сообщает 24 канал.

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Бурная реакция фанатов

Мирра Андреева в очередной раз взорвалась во время матча, когда все пошло не по плану. Россиянка не смогла сдержаться и выбила мяч в сторону трибун.

Фанаты освистали Андрееву за этот поступок. "Нейтральная" теннисистка также получила предупреждение.

Фаны освистали Андрееву: смотрите видео

Напомним, что ранее Мирра Андреева отмечалась непристойным поведением во время матча. Российская теннисистка выругалась в сторону собственного тренера на турнире в Риме.