Во вторник, 13 мая, состоялись матчи 1/8 финала турнира в Риме. В одном из них россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.

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Итальянцы показали отношение к "нейтральным"

Во время поединка итальянские болельщики решили давить на российского представителя, жестко его освистывая, пишет 24 канал со ссылкой на Pavvy G. Судье пришлось успокаивать трибуны.

Фанаты освистали россиянина: смотрите видео

Напомним, что Даниил Медведев известен своими бурными эмоциями. Российский теннисист неоднократно демонстрировал дикое поведение во время матчей.