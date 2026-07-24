Шах и мат, россиянин: президент FIDE попал под санкции и ушел в отставку

В мировых шахматах произошла долгожданная смена руководства международной федерации FIDE. Россиянин Аркадий Дворкович больше не сможет возглавлять организацию, поскольку попал под санкции Европейского Союза.

Дворкович – бывший член российского правительства и бывший помощник российского псевдопрезидента Дмитрия Медведева в 2008–2012 годах. На посту президента FIDE он отличился рядом скандальных решений, пишет 24 Канал.

Почему Дворкович больше не является президентом FIDE

Одиозный глава мировой шахматной федерации был внесен в черный список в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Европейского Союза.

Сам Дворкович признал, что это решение будет представлять угрозу для полноценной работы организации, поэтому заявил о своем добровольном отстранении от должности и приостановке исполнения полномочий на время действия санкционного режима. В то же время сами ограничения он считает несправедливыми и незаконными.

Согласно правилам FIDE, исполнять обязанности президента будет вице-президент, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд из Индии.

Как отреагировали в Украине

Министр спорта Украины Матвей Бедный приветствовал самоотстранение Дворковича и назвал это "результатом передачи партнерам в ЕС доказательств причастности российских функционеров к поддержке войны". Чиновник поблагодарил партнеров и всю команду власти за это решение.

Почему запомнился Дворкович на посту главы FIDE

Бывший политик якобы осудил российскую агрессию против Украины и уехал из РФ, но как президент FIDE иногда принимал предвзятые в пользу россиян решения.

Например, в начале этого года в мировой рейтинг вернули предателя Украины Сергея Карякина. Удалось исключить его оттуда только под давлением общественности.

Также Дворкович незадолго до введения против него санкций способствовал полному снятию санкций с федерации Беларуси, что позволит команде из страны-пособника агрессии участвовать в Шахматной Олимпиаде.

В то же время иногда действия президента FIDE соответствовали политике ограничения доступа россиян к мировому спорту. Например, в июне организация отстранила Российскую федерацию шахмат за невыполнение решения Спортивного арбитража в Лозанне о прекращении деятельности на оккупированных украинских территориях.