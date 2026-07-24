Дворкович – колишній член російського уряду та експомічник російського псевдопрезидента Дмитра Медведєва у 2008-2012 роках. На посаді голови FIDE він відзначився низкою скандальних рішень, пише 24 Канал.

Чому Дворкович більше не президент FIDE

Одіозного очільника світової шахової федерації було внесено до чорного списку у 21-ому пакеті антиросійських санкцій Європейського Союзу.

Сам Дворкович визнав, що це рішення буде становити загрозу для повноцінної роботи організації, тому заявив про своє добровільне усунення з посади і припинення виконання повноважень на час дії санкційного режиму. Водночас самі обмеження він вважає несправедливими і незаконними.

За правилами FIDE, виконувати обов'язки президента буде віцепрезидент, 15-ий чемпіон світу з шахів Вішванатан Ананд з Індії.

Чим запам'ятався Дворкович на посаді голови FIDE

Колишній політик нібито засудив російську агресію проти України і виїхав з РФ, але як президент FIDE ухвалював іноді упереджені на користь росіян рішення.

Наприклад, на початку цього року до світового рейтингу повернули зрадника України Сергія Карякіна. Прибрати його звідти вдалося лише під тиском громадськості.

Також Дворкович незадовго до запровадження проти нього санкцій сприяв повному зняттю обмежень з федерації Білорусі, що дозволить команді з країни-пособника агресії брати участь у Шаховій Олімпіаді.

Натомість іноді дії президента FIDE відповідали політиці обмеження доступу росіян до світового спорту. Наприклад, у червні організація відсторонила російську федерацію шахів через невиконання рішення Спортивного арбітражу в Лозанні про припинення діяльності на окупованих українських територіях.