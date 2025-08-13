Во вторник, 12 августа, состоялся этап Золотой серии Континентального тура в Венгрии. Он стал триумфальным для звездного Армана Дюплантиса.

Шведский легкоатлет в Будапеште побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он превзошел свое же предыдущее достижение, которое установил в июне, сообщает 24 Канал.

Как Дюплантис установил очередной рекорд?

Арман Дюплантис начал соревнования с высоты 5,62 метра, которую покорил со второй попытки. Впоследствии он стал победителем соревнований после того, как Эммануил Каралис не смог перепрыгнуть планку 6,11 метра, поэтому швед остался единственным легкоатлетом в секторе.

После очередного для себя "золота" он решил замахнуться на новый мировой рекорд. 25-летний спортсмен попросил поднять планку на 6,29 метра, чтобы превзойдя на один сантиметр свой результат, который он показал в начале лета в родном Стокгольме.

Шведский легкоатлет не смог покорить эту высоту с первой попытки. А уже со второй под аплодисменты болельщиков в очередной раз переписал историю своего вида спорта.

Дюплантис в Будапеште установил мировой рекорд: смотрите видео

Справка. Арман Дюплантис впервые установил мировой рекорд в феврале 2020 года, когда покорил высоту 6,17 метра. С тех пор шведский легкоатлет каждый раз улучшает свой результат на один сантиметр и сейчас имеет в своем активе уже 13 рекордных прыжков.

