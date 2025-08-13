Шведський легкоатлет у Будапешті побив світовий рекорд у стрибках із жердиною. Він перевершив своє ж попереднє досягнення, яке встановив у червні, повідомляє 24 Канал.

Як Дюплантіс встановив черговий рекорд?

Арман Дюплантіс розпочав змагання з висоти 5,62 метра, яку підкорив з другої спроби. Згодом він став переможцем змагань після того, як Еммануїл Караліс не зміг перестрибнути планку 6,11 метра, тож швед залишився єдиним легкоатлетом у секторі.

Після чергового для себе "золота" він вирішив замахнутися на новий світовий рекорд. 25-річний спортсмен попросив підняти планку на 6,29 метра, щоб перевершивши на один сантиметр свій результат, який він показав на початку літа в рідному Стокгольмі.

Шведський легкоатлет не зміг підкорити цю висоту з першої спроби. А вже з другої під оплески вболівальників вчергове переписав історію свого виду спорту.

Дюплантіс у Будапешті встановив світовий рекорд: дивіться відео

Довідка. Арман Дюплантіс уперше встановив світовий рекорд у лютому 2020 року, коли підкорив висоту 6,17 метра. З того часу шведський легкоатлет щоразу покращує свій результат на один сантиметр і наразі має у своєму активі вже 13 рекордних стрибків.

