Чемпионская интрига в Англии почти мертва: Арсенал сделал шаг к титулу

Странный календарь АПЛ позволил лидеру чемпионата Арсеналу сыграть свой предпоследний матч раньше Манчестер Сити. Теперь подопечные Гвардиолы под давлением: права на ошибку у них больше нет.

"Канониры" со своей задачей справились и могут стать чемпионами уже во вторник. К этому может приложиться Борнумт, пишет 24 Канал.

Как прошел матч Арсенал – Бернли?

Команды с разных полюсов турнирной таблицы сыграли достаточно нервный для лондонцев поединок. Хотя соперник, который уже потерял надежды остаться в АПЛ, практически ничего не создал у ворот подопечных Микеля Артеты, сам Арсенал не слишком впечатлял в атаке.

К счастью для болельщиков на "Эмирейтс", у них есть Кай Гаверц. Немецкий форвард на 37-ой минуте результативно замкнул навес Бакайо Сака от углового флажка. Это оказался единственный гол в матче, но Арсеналу больше и не нужно – чтобы были желанные три очка, которые держат клуб на поул-позиции чемпионской гонки.

Обзор матча Арсенал – Бернли от официального ютуб-канала лондонцев – смотрите видео:

Какая теперь ситуация в турнирной таблице?

Как видно из сайта АПЛ, Арсенал имеет 82 очка, что на 5 больше, чем у Манчестер Сити. Это означает, что стоит голубым манкунианцам сегодня не выиграть у Борнмута – и подопечных Артеты можно будет официально поздравлять с чемпионством.

Если же команда Гвардиолы все же одержит победу, то все решится в последнем туре, где все матчи будут сыграны одновременно.

Арсенал будет играть с немотивированным Кристал Пеласом, который будет держать в голове финал Лиги конференций и, соответственно, вряд ли выставит основной состав, чтобы не получать лишних травм. А вот у Ман Сити соперник куда более серьезный – Астон Вилла. Бирмингемцы будут стараться не проиграть, что не потерять свое четвертое место в заочной борьбе с Ливерпулем: обе команды и так выходят в Лигу чемпионов, но чем выше позиция в АПЛ, тем вкуснее призовые и распределение средств от телетрансляций.

Так что ситуация складывается в пользу Арсенала, как ни крути. Хотя в футболе бывали и не такие чудеса.