"Каноніри" зі своїм завданням впоралися і можуть стати чемпіонами вже у вівторок. До цього може докластися Борнмут, пише 24 Канал.

Як пройшов матч Арсенал – Бернлі?

Команди з різних полюсів турнірної таблиці зіграли досить нервовий для лондонців поєдинок. Хоча суперник, який вже втратив надії залишитися в АПЛ, практично нічого не створив біля воріт підопічних Мікеля Артети, сам Арсенал не надто вражав в атаці.

На щастя для вболівальників на "Емірейтс", у них є Кай Гаверц. Німецький форвард на 37-ій хвилині результативно замкнув навіс Бакайо Сака від кутового прапорця. Це виявився єдиний гол у матчі, але Арсеналу більше і не потрібно – аби були омріяні три очки, які тримають клуб на поул-позиції чемпіонських перегонів.

Яка тепер ситуація у турнірній таблиці?

Як видно із сайту АПЛ, Арсенал має 82 очки, що на 5 більше, ніж у Манчестер Сіті. Це означає, що варто блакитним манкуніанцям сьогодні не виграти у Борнмута – і підопічних Артети можна буде офіційно вітати з чемпіонством.

Якщо ж команда Гвардіоли все ж здобуде перемогу, то усе вирішиться в останньому турі, де всі матчі буде зіграно одночасно.

Арсенал гратиме з немотивованим Кристал Пеласом, який триматиме в голові фінал Ліги конференцій і, відповідно, навряд чи виставить основний склад, щоб не отримувати зайвих травм. А от у Ман Сіті суперник куди серйозніший – Астон Вілла. Бірмінгемці будуть намагатися не програти, що не втратити своє четверте місце у заочній боротьбі з Ліверпулем: обидві команди і так виходять в Лігу чемпіонів, але чим вище позиція в АПЛ, тим смачніші призові і розподіл коштів від телетрансляцій.

Тож ситуація складається на користь Арсенала, як не крути. Хоча у футболі бували і не такі дива.