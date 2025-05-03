Забарный помог Борнмуту одержать эффектную победу над Арсеналом и приблизиться к еврокубкам

"Вишни" продолжают оставаться "грозой авторитетов" для английских топ-клубов. Команда Ираолы совершила камбэк в матче против Арсенала и поднялась в турнирной таблице.

Арсенал – Борнмут 1:2

Голы: Райс, 34 – Гейсен, 67, Эванилсон, 75.

В чемпионате Англии 2024-2025 продолжаются матчи 35 тура АПЛ в эти выходные. На вечер субботы была вынесена игра между Арсеналом и Борнмутом, сообщает 24 Канал.

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Спасение Забарного

Встреча привлекала особое внимание со стороны украинцев, ведь в каждой из команд выступают представители нашей сборной. Илья Забарный уже традиционно вышел в основе Борнмута.

В свою очередь Александр Зинченко снова не попал в основу, начав игру со скамейки запасных. Матч начался удачно для "канониров", в первом тайме они были острее и смогли материализовать свое преимущество в гол.

Райс откликнулся на изящный пас от Эдегора и реализовал выход один на один с кипером. Впрочем после перерыва лондонцы успокоились, а вот Борнмут продемонстрировал жажду спасения.

И фортуна таки повернулась лицом к "вишням". Сначала Гейсен точно головой замкнул вбрасывание Семенио с аута. А через несколько минут Тавернье откликнулся на подачу с углового и переправил снаряд на Эванилсона.

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Бразилец расстреливал ворота Раи в упор. В отличие от соперника Арсенал не продемонстрировал воли к камбэку. Неудивительно, ведь лондонцы уже проиграли чемпионскую гонку, а место в топ-5 для квалификации в Лигу чемпионов они вряд ли потеряют.

Зинченко вышел на 87-й минуте, тогда как Забарный отыграл весь матч на приличном уровне. Для Борнмута эти три очка могут стать решающими, ведь команда имеет шанс квалифицироваться в Лигу конференций.

Подопечные Ираолы поднимаются на 8 место в таблице и оно станет еврокубковым при условии победы Манчестер Сити в Кубке Англии. Расстояние от седьмой Астон Виллы составляет семь баллов и именно с ней "вишни" сыграют в следующем туре.