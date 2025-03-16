Арсенал под пристальным взглядом Зинченко обыграл Челси в лондонском дерби

Поединок на "Эмирейтс" в Лондоне между Арсеналом и Челси был центральным в 29-м туре АПЛ. Команда Мудрика перед отчетным матчем одержала две подряд победы в чемпионате Англии.

Арсенал – Челси 1:0

Гол: Мерино, 20

Обе команды перед очным противостоянием на этой неделе сыграли поединки еврокубков. Арсенал с голом Зинченко подписал мировую с ПСВ (2:2), а Челси минимально одолел Копенгаген (1:0), пишет 24 Канал.

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Арсенал благодаря стандарту победил Челси

Несмотря на результативную игру Зинченко, главный тренер "канониров" Микель Артета оставил украинца на скамейке запасных.

В первом тайме на поле шла равная борьба. "Синие" преобладали соперников во владении мячом.

Все решил стандарт на 20-й минуте матча. Во время розыгрыша углового нападающий Арсенала Микель Мерино на втором этаже переиграл защитников Челси и отправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме на 60-й минуте Мерино мог поставить жирную точку во встрече и оформить дубль. Однако голкипер Челси Роберт Санчес был бдительным в этом эпизоде и отвел угрозу.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу "канониров" в лондонском дерби. Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных и болел за партнеров по команде.