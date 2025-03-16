Арсенал – Челсі 1:0
Гол: Меріно, 20
Обидві команди перед очним протистоянням на цьому тижні зіграли поєдинки єврокубків. Арсенал з голом Зінченка підписав мирову з ПСВ (2:2), а Челсі мінімально здолав Копенгаген (1:0), пише 24 Канал.
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Арсенал завдяки стандарту переміг Челсі
Попри результативну гру Зінченка, головний тренер "канонірів" Мікель Артета залишив українця на лаві запасних.
У першому таймі на полі точилася рівна боротьба. "Сині" переважали суперників у володінні м'ячем.
Все вирішив стандарт на 20-й хвилині матчу. Під час розіграшу кутового нападник Арсеналу Мікель Меріно на другому поверсі переграв захисників Челсі та відправив м'яч у сітку воріт.
У другому таймі на 60-й хвилині Меріно мав змогу поставити масну крапку в зустрічі та оформити дубль. Проте голкіпер Челсі Роберт Санчес був пильним в цьому епізоді та відвів загрозу.
Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу "канонірів" у лондонському дербі. Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних та вболівав за партнерів по команді.
- Арсенал з 58 очками займає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Відстань до Ліверпуля становить 12 балів.
- Челсі не скористався шансом скоротити відстань до Ноттінгема, який йде третім, та залишився на четвертому рядку таблиці.