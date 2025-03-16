Фернандінью отримав офіційну пропозицію риєднатися до тренерського штабу Манчестер Сіті. Не так давно він закінчив курси клубного менеджменту у ФІФА, пише 24 канал з посиланням на City Xtra.

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Що відомо про Фернандінью

Останнім клубом Фернандінью був Атлетіко Паранаенсе, який він покинув у кінці грудня 2024 року. У січні 2025 року з'явилися чутки про можливий перехід у Сантос, проте цього так і не сталося.

За Шахтар хавбек виступав із 2005 по 2013 рік, провівши 284 матчі, у яких забив 53 голи та віддав 57 результативних передач. Разом із гірниками він виграв Кубок УЄФА, сім разів ставав чемпіоном України, п’ять разів брав Кубок країни та тричі – Суперкубок.

Після цього український клуб продав його в Манчестер Сіті, де Фернандінью залишався ключовим гравцем до 2022 року. За англійський клуб він зіграв 383 матчі, забив 26 голів і зробив 29 асистів.