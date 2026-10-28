Арсенал опозорился в матче, который прервали из-за беспилотников над полем

Действующий чемпион Англии Арсенал неожиданно выбыл из борьбы за Кубок лиги, не сумев справиться с командой, выступающей аж в четвертом дивизионе. Поединок с Флитвуд Таун поразил не только сенсационным результатом, но и необычной причиной остановки матча.

В игре произошло то, что скорее характерно для современного украинского футбола, чем для английского. Арбитр приостановил матч из-за вмешательства беспилотников, пишет 24 Канал.

БПЛА прервал игру Арсенала

Чуть больше чем за минуту до конца первого тайма главный арбитр матча Майкл Солсбери заметил в небе над стадионом неизвестный беспилотник.

Оказывается, в правилах Футбольной ассоциации Англии есть пункт, описывающий порядок действий в случае появления квадрокоптера над полем. Судья сразу же дал свисток об остановке, вызвал капитанов и тренеров и сообщил, что игра не возобновится, пока БПЛА не улетит. В это же время делом занялся офицер по безопасности матча, привлекший полицию.

Задержка длилась около восьми минут, за это время беспилотник покинул опасную зону. Есть сообщения, что он упал неподалеку в жилой зоне. Правоохранители якобы нашли горе-оператора БПЛА.

Для "Флитвуд Таун", команды Второй лиги Англии (4-й по силе дивизион), это был один из самых важных матчей в истории клуба. Поэтому инцидент связывают с желанием какого-то неосторожного болельщика запечатлеть памятный момент с воздуха.

Подопечные Артеты провалились

Неизвестно, повлияло ли вмешательство БПЛА на психологическое состояние "Арсенала", но команда не справилась с явным аутсайдером и позорно вылетела из Кубка лиги.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а Доумен еще и оставил команду Артеты в меньшинстве. В серии пенальти точнее оказались игроки "Флитвуда". Они реализовали все 5 своих ударов, в то время как антигероем лондонцев стал промахнувшийся Бруну Гимараеш.

Для небольшой команды из Ланкашира это огромный успех и матч, который будут помнить поколениями. А вот "канониры" уже точно не станут в этом сезоне обладателями "квадруплы", упустив шанс побороться за один из трофеев.