Арсенал зганьбився у матчі, який перервали через безпілотник над полем

У грі трапилося те, що радше типово для сучасного українського футболу, ніж англійського. Арбітр поставив матч на павзу через втручання безпілотників, пише 24 Канал.

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БПЛА перервав гру Арсенала

За трохи більше ніж хвилину до кінця першого тайму головний рефері матчу Майкл Солсбері помітив у небі над ареною невідомий безпілотник.

Виявляється, в правилах Футбольної асоціації Англії є пункт, який описує протокол дій на випадок появи квадрокоптера над полем. Суддя одразу ж дав свисток про зупинку, покликав капітанів та тренерів і повідомив, що гра не відновиться, поки БПЛА не відлетить геть. В цей же час справою зайнявся офіцер з безпеки матчу, залучивши поліцію.

Затримка тривала близько восьми хвилин, за цей час безпілотник залишив небезпечну зону. Є повідомлення, що він впав неподалік у житловій зоні. Правоохоронці нібито знайшли горе-оператора БПЛА.

Для Флітвуд Таун, який є командою Другої ліги Англії (4-й за силою дивізіон), це був один з найбільших матчів в історії клубу. Тож інцидент пов'язують з бажанням якогось нерозумного вболівальника зняти пам'ятну мить з повітря.

Підопічні Артети провалилися

Невідомо, чи вплинуло втручання БПЛА на психологічний стан Арсенала, але команда не впоралася з відвертим аутсайдером і ганебно вилетіла з Кубка ліги.

Основний час закінчився з рахунком 1:1, а Доумен ще й залишив команду Артети в меншості. У серії пенальті влучнішими були гравці Флітвуда. Вони реалізували усі 5 своїх ударів, в той час як антигероєм лондонців став Бруну Гімараєш, що схибив.

Для маленької команди з Ланкашира це величезний успіх і матч, який пам'ятатимуть поколіннями. А от "каноніри" вже точно не стануть цього сезону авторами "квадруплу", втративши нагоду боротися за один з трофеїв.