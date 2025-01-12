Удаление и незабитый пенальти: МЮ в драматическом матче выбил Арсенал из Кубка Англии
В 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии встретились Манчестер Юнайтед и Арсенал. Принципиальные соперники боролись за путевку в следующий раунд турнира.
Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (3:5)
Голы: Габриэл, 63 – Фернандеш, 52
Незабитый пенальти: Эдегор, 72 (А)
Удаление: Далот, 61 (МЮ)
Поединок между Арсеналом и Манчестер Юнайтед состоялся на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне в воскресенье, 12 января. Защитник "канониров" Александр Зинченко начал поединок со скамейки запасных, пишет 24 Канал.
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Фатальное невезение команды Зинченко
В первом тайме соперники не порадовали зрителей забитыми голами. Команды ушли на перерыв с нулями на табло.
На старте второго тайма "красные дьяволы" вышли вперед. Бруну Фернандеш получил пас от Гарначчо и эффектно пробил в девятку.
На 61-й минуте Манчестер Юнайтед остался в меньшинстве. Арбитр удалил Диогу Далота, наказав его второй желтой карточкой. "Канониры" мгновенно воспользовались численным преимуществом. Габриэл с помощью рикошета поразил ворота Алтая Буиндира.
На 72-й минуте Арсенал получил прекрасную возможность выйти вперед. Арбитр назначил одиннадцатиметровый из-за грубого фола Магвайра. Однако Эдегор не сумел переиграть турецкого голкипера МЮ.
До конца основного и дополнительного времени счет не изменился. Все решила футбольная лотерея, где более точными были игроки из Манчестера.
Видеообзор матча Арсенал – Манчестер Юнайтед
Защитник "канониров" Александр Зинченко не получил шанса выйти на поле, просидев весь матч на скамейке запасных.
- Арсенал вылетел из Кубка Англии на первой стадии турнира.
- Манчестер Юнайтед вышел в 1/16 финала, где встретится с Лестером.