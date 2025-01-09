Лондонский Вест Хэм переживает тяжелый сезон. Летом команду покинул шотландский тренер Дэвид Мойес, который находился в клубе с 2019 года и выиграл с ним Лигу конференций.

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Возвращение Поттера

Новым наставником "молотков" стал Хулен Лопетеги, однако испанец недолго продержался в клубе. В конце концов в начале января Вест Хэм уволил тренера и уже нашел себе нового.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Вест Хэма, новым наставником команды стал Грэм Поттер. Контракт с английским специалистом подписан на два с половиной года.

Ранее Поттер возглавлял такие команды как Лидс Карнеги, Эстерсунд, Суонси, Брайтон и Челси. В лондонском клубе Грэм успел потренировать Михаила Мудрика.

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Напомним, что Вест Хэм занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии после 20-ти туров. Лондонцы опережают зону вылета на семь очков.