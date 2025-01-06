Уже летом 2025 года Ливерпуль, скорее всего, попрощается с Мохамедом Салахом. Клуб и игрок до сих пор не смогли подписать новый контракт, тогда как действующий завершается в конце этого сезона.

По теме Триллер на "Энфилде": Манчестер Юнайтед в сумасшедшем матче вырвал ничью у Ливерпуля

Бразилец на место Салаха

Похоже, что мерсисайдцы уже смирились с уходом лидера и ищут ему замену. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на El Nacional, приоритетным вариантом для Ливерпуля является бразилец Родриго Гоес.

23-летним нападающим Реала лично заинтересовался наставник "красных" Арне Слот. Нидерландец высоко ценит результативность Родриго, а также его скорость, дриблинг.

В Мадриде же перспективы Родриго могут ухудшиться из-за прихода Мбаппе и Эндрика этим летом. Впрочем ценник на игрока может быть заоблачным, ведь его контракт с Реалом действует вплоть до 2028 года.

Карьера Родриго в Реале

Гоес перебрался в Мадрид из Сантоса в 2019 году за 45 миллионов евро. За это время он оформил 60 голов и 45 ассистов в 238 матчах. Ему покорилось 13 трофеев, среди которых две Лиги чемпионов и три чемпионства в Ла Лиге.

Читайте также Финальное предложение: Ливерпуль сделал последнюю попытку продлить соглашение со своим лидером

В этом сезоне футболист в основном играет в основе Реала и в 22 матчах забил 6 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 100 миллионов евро.

Что касается Ливерпуля, то команда сейчас является фаворитом во всех турнирах, где участвует. Мерсисайдцы выиграли все шесть матчей в Лиге чемпионов, а также уверенно лидируют в АПЛ отрывом в шесть очков от Арсенала при матче в запасе.