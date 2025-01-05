Правого защитника Ливерпуля длительное время сватают в мадридский Реал. "Сливочные" якобы уже даже достигли устной договоренности с англичанином о переходе летом.

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Последнее предложение для Трента

Однако руководство "красных" все еще пытается сохранить своего футболиста. Оно сделало финальное предложение о продлении контракта уроженцу Ливерпуля, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Александер-Арнольду предложили щедрую сделку на пять лет. По ее условиям, он может заработать 78 миллионов фунтов.

Отмечается, что это предложение является последним. Если Трент не согласится подписать новый контракт на этих условиях, то нового соглашения предложено уже не будет.

Справка. 26-летний англичанин в течение карьеры выступал только за один клуб. Он в составе первой команды Ливерпуля проводит уже девятый сезон. За это время Трент сыграл 333 матча, в которых забил 20 голов, отдал 85 ассистов и завоевал восемь трофеев.

Напомним, что летом 2025 года заканчиваются контракты с Ливерпулем также у Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка. Египтянина в составе своей команды, в частности, хочет видеть руководство ПСЖ, которое уже предложило очень щедрое 3-летнее соглашение.