Вже влітку 2025 року Ліверпуль, скоріш за все, попрощається з Мохамедом Салахом. Клуб та гравець досі не змогли підписати новий контракт, тоді як чинний завершується наприкінці цього сезону.

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Бразилець на місце Салаха

Схоже, що мерсисайдці вже змирились із відходом лідера та шукають йому заміну. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на El Nacional, пріоритетним варіантом для Ліверпуля є бразилець Родріго Гоес.

23-річним нападником Реала особисто зацікавився наставник "червоних" Арне Слот. Нідерландець високо цінить результативність Родріго, а також його швидкість, дриблінг.

У Мадриді ж перспективи Родріго можуть погіршитися через прихід Мбаппе та Ендріка цього літа. Втім цінник на гравця може бути захмарним, адже його контракт із Реалом чинний аж до 2028 року.

Кар'єра Родріго в Реалі

Гоес перебрався в Мадрид із Сантоса у 2019 році за 45 мільйонів євро. За цей час він оформив 60 голів та 45 асистів у 238 матчах. Йому підкорилось 13 трофеїв, серед яких дві Ліги чемпіонів та три чемпіонства у Ла Лізі.

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Цього сезону футболіст в основному грає в основі Реала та у 22 матчах забив 6 голів та віддав чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 100 мільйонів євро.

Що стосується Ліверпуля, то команда нині є фаворитом в усіх турнірах, де бере участь. Мерсисайдці виграли всі шість матчів у Лізі чемпіонів, а також впевнено лідирують в АПЛ відривом у шість очок від Арсеналу при матчі в запасі.