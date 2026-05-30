ПСЖ – Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

ПСЖ и Арсенал встретятся в финале Лиги чемпионов 30 мая. Матч пройдет в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

Встреча состоится в субботу, 30 мая, и начнется в 19:00 по киевскому времени. Как сообщает 24 Канал, УЕФА впервые перенес начало финального матча на три часа раньше, чем это обычно происходит.

Что известно о матче ПСЖ – Арсенал?

Матч будет обслуживать немецкий арбитр Даниэль Зиберт.

ПСЖ является действующим обладателем трофея, в прошлом году команда разгромила Интер со счетом 5:0, и сейчас стремится сохранить титул. В плей-офф на пути к финалу парижане прошли мюнхенскую Баварию. В составе французского клуба также заявлен украинский защитник Илья Забарный.

Арсенал впервые за последние 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов (предыдущий раз в 2006 году). Подопечные Микеля Артеты подходят к решающему матчу как действующие чемпионы английской Премьер-лиги. В полуфинале "канониры" выбили мадридское Атлетико.

Перед игрой состоится официальная церемония открытия, главным хедлайнером которой станет известная американская инди-рок группа The Killers.

Какие детали трансляции в Украине?

Эксклюзивную трансляцию поединка ПСЖ – Арсенал в Украине обеспечит медиасервис MEGOGO. Матч будет доступен пользователям пакетов "Спорт" и "MEGOPACK" на ОТТ-платформе, а также непосредственно на канале "MEGOGO Футбол Первый". В комментаторской кабине будут работать Александр Новак и Вадим Скичко.

Предматчевый анализ начнется в 17:45 в эфире аналитической студии с ведущим Владимиром Кобельковым и экспертами – Александром Головко и Сергеем Нагорняком.

Кроме того, в 18:30 зрители смогут выбрать альтернативное сопровождение игры от Сергея Стерненко и Романа Бебеха. Цель этого спецпроекта – объединить футбольное сообщество вокруг благотворительного сбора на Шахедориз для украинских военных.

24 Канал також проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку ПСЖ – Арсенал.

