Снова без Зинченко в старте: Арсенал сенсационно уступил Ньюкаслу в Кубке лиги

Лондонский клуб провально отыграл домашнюю встречу против Ньюкасла. Героем матча стал Александер Исак, который продолжает забивать почти в каждом матче.

Арсенал – Ньюкасл 0:2

Голы: Исак, 37, Гордон, 51.

На этой неделе в Англии проходят первые матчи полуфинальной стадии Кубка лиги 2024-2025. На вторник, 7 января, был вынесен бой в Лондоне между Арсеналом и Ньюкаслом, сообщает 24 Канал.

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Ньюкасл продолжает феерить

"Канониры" понемногу теряют надежду бросить вызов Ливерпулю в чемпионской борьбе. Команда Микеля Артеты в АПЛ отстает от "красных" на шесть очков, при этом сыграв на матч больше.

Кубок лиги становится одним из немногих шансов для Арсенала добыть трофей в этом сезоне. Впрочем в соперники попался клуб, который сейчас на ходу. Ньюкасл одержал шесть побед подряд во всех турнирах, пропустив при этом лишь дважды.

Это позволило подопечным Эдди Гау подобраться к топ-четверке на расстояние всего одного балла. При этом за последний месяц "сороки" обыграли Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, а также отобрали очки у Ливерпуля.

В конце концов и в матче против Арсенала гостям удалось шокировать фаворита. Ньюкасл имел количественно меньше возможностей для забитого гола, однако куда качественнее реализовывал свои моменты.

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Исаак в огне

Перед перерывом счет открыл Исак после паса от Мерфи и суматохи среди защитников Арсенала. Швед набрал невероятную форму, забив уже десятый гол в последних девяти матчах.

Развить успех "сорокам" удалось в начале второго тайма. Исак на этот раз выступил ассистентом для Гордона, которому достаточно было в упор расстрелять почти пустые ворота.

После перерыва Арсенал прижал Ньюкасл к его воротам, однако при этом не смог нанести ни одного удара в створ Дубравки. Что касается Александра Зинченко, то украинец вновь оказался на замене.

При этом на левом фланге обороны вышли не более статусные Калафиори или Тимбер, а 18-летний Льюис-Скелли. Именно его Зинченко и заменил на 78 минуте, но единственное, чем Александр запомнился, была желтая карточка. Ответный матч на поле Ньюкасла пройдет 5 февраля.