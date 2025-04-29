Ожесточенная борьба за финал: где смотреть матч Арсенал – ПСЖ

Во вторник, 29 апреля, состоится матч полуфинала Лиги чемпионов. В нем встретятся Арсенал и ПСЖ.

В Лиге чемпионов начнется ожесточенная борьба за трофей. 29 апреля Арсенал и ПСЖ встретятся в первом матче за путевку в финал, пишет 24 канал.

Читайте также Матч Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва: что произошло

Где смотреть матч Арсенал – ПСЖ

В четвертьфинале Арсенал по итогам двух матчей выбил мадридский Реал, а ПСЖ, едва не подарив полуфинальную путевку Астон Вилле, все же одолел соперника.

Противостояние полуфинала ЛЧ в Украине покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине, по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляцию можно будет найти на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".

Уже в 21:00 начнется аналитическая студия.

Обратите внимание! Матч Арсенал – ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что второе противостояние состоится 7 мая.