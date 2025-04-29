У Лізі чемпіонів розпочнеться запекла боротьба за трофей. 29 квітня Арсенал та ПСЖ зустрінуться у першому матчі за путівку у фінал, пише 24 канал.
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Де дивитися матч Арсенал – ПСЖ
У чвертьфіналі Арсенал за підсумками двох матчів вибив мадридський Реал, а ПСЖ, ледь не подарувавши півфінальну путівку Астон Віллі, все ж здолав суперника.
Протистояння півфіналу ЛЧ в Україні покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію можна буде знайти на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".
Вже о 21:00 розпочнеться аналітична студія.
Зверніть увагу! Матч Арсенал – ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Відзначимо, що друге протистояння відбудеться 7 травня.