Масштабне знеструмлення охопило всю Іспанію та зачепило навіть Португалію з Францією. Причини відключення електроенергії в усій країні ще зʼясовують.

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Матч ЛЧ під загрозою зриву

Інтер має прибути до Барселони вдень 29 квітня, однак поїздка може скасуватися, оскільки проблеми з електроенергією вже спричинили скасування авіарейсів, пише 24 канал з посиланням на El Desmarque.

Матч наразі запланований на 30 квітня, початок о 22.00 за київським часом. Офіційно про перенесення ще не повідомляли.

Також наразі скасований тенісний турнір Madrid Open-2025.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня через масовий блекаут по країні. Згодом влада країни повідомила, що у половині країни відновили електропостачання.