Онлайн-трансляция матча Арсенал – ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

Английский Арсенал и французский ПСЖ сыграют первый матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов 29 апреля 2025 года. Трансляцию игры в Лондоне можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Лига чемпионов 2024-2025 выходит на финишную прямую. На этой неделе в турнире пройдут первые полуфинальные матчи, среди которых – бой между Арсеналом и ПСЖ, сообщает 24 Канал.

По теме Арсенал и ПСЖ сойдутся в битве за финал Лиги чемпионов: кто фаворит в суперматче

Все ради финала

Оба клуба уже решили задачи на внутренней арене. "Канониры" не смогли навязать конкуренцию Ливерпулю за первое место, но уже почти гарантировали себе путевку в ЛЧ на следующий сезон.

ПСЖ еще в середине апреля оформил чемпионство в Лиге 1 и теперь может полностью сконцентрировать свое внимание на главном еврокубке. В нем обе команды набрали прекрасный ход в 2025 году.

Арсенал уничтожил ПСВ в 1/8 финала, после чего дважды уверенно разобрался с действующим триумфатором турнира Реалом. ПСЖ вообще стал главным убийцей английских клубов. На этапе лиги парижане победили Манчестер Сити, а в плей-офф выбили мощные Ливерпуль и Астон Виллу.

Читайте также Испания и Англия завоевали по дополнительному месту в Лиге чемпионов: детали регламента УЕФА

Где смотреть

Матч Арсенал – ПСЖ онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 29 апреля в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Эмирейтс".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Арсенал – ПСЖ. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.